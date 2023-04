Migranti, pronta la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

Dovrebbe approdare oggi pomeriggio al Consiglio dei ministri la dichiarazione di stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione. La decisione, secondo quanto apprende l’Ansa, sarebbe maturata dopo un incontro avvenuto ieri tra i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della Protezione civile e del Mare, Nello Musumeci.

Una decisione che arriva dopo il tragico fine settimana di Pasqua nelle acque del Mediterraneo, con più di tremila migranti portati in salvo in tre giorni, con interventi a volte molto complessi per le condizioni del mare.

Lo dimostra il video diffuso dalla guardia costiera ieri, che qui riproponiamo.

Nel frattempo Catania attende l'arrivo di circa 700 migranti.

