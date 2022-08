Regionali, l'Udc presenta le liste per le elezioni. Terrana: "Correremo con il nostro simbolo"

L’Udc parteciperà alle prossime elezioni regionali con proprie liste radicate nei territori. Oggi la conferenza stampa all'Ars, alla presenza del segretario regionale Decio Terrana e dell'assessore Toto Cordaro.

Durante l'incontro sono stati ufficializzati i nomi di tutti coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale Svelati i capilista in otto province su nove, con l’eccezione di Messina dove ancora la decisione non è stata presa: Cordaro correrà a Palermo, Terrana ad Agrigento, Mimmo Turano a Trapani, Ignazio Abbate a Ragusa, Giovanni Bulla a Catania, Silvio Scichilone a Caltanissetta, Giuseppe Carta a Siracusa e Nino Mancuso a Enna.

"Il nostro è un partito che rappresenta i valori del mondo di centro, democratico e moderato - ha dichiarato Decio Terrana -. Non siamo populisti e non lo vogliamo essere. Siamo popolari e ci sediamo attorno ad un tavolo per risolvere i problemi. Noi presentiamo il simbolo. Ieri quando si è diffusa la falsa notizia che l'Udc non avrebbe presentato il proprio simbolo, i nostri candidati ci hanno telefonato allarmati. La cosa che più ci ha amareggiato è stato il fatto che i nostri uomini siano stati chiamati dai partiti alleati per candidarsi con loro. Ci dispiace profondamente: dobbiamo capire se c'è una guerra contro l'Udc per cancellare il partito o se vogliamo costruire un futuro insieme. Noi oggi andremo da Schifani per chiedere se i nostri voti servono. Da parte nostra c'è tutta la volontà di sostenerlo perchè è un ottimo politico".

Quanto al passaggio alla Lega di Pippo Gianni, sindaco di Priolo, Terrana sottolinea come "è un amico e sono contento di questa sua scelta, ma lui non ha mai aderito formalmente all’Udc".

Nell'intervista Decio Terrana, segretario regionale Udc

Video di Marcella Chirchio

