Cateno De Luca a Palermo: "Voglio fare il sindaco di Sicilia, via all'arruolamento"

"Voglio fare il sindaco di Sicilia e non voglio fare il pupo nelle mani dei soliti pupari. Possiamo dire che le abbiamo provocate, le ho annunciate a ottobre scorso, avevo detto che avremmo scatenato un 'catemoto' e che gli effetti sarebbero stati quelli di un crollo all'interno dei contenitori di centrodestra e centrosinistra ma soprattutto delle faide che avrebbero generato lo spettacolo indecoroso cui assistiamo". Lo afferma il leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca, nel corso dell'incontro a Palermo con stampa e sostenitori al Ritrovo Santoro, in piazza Indipendenza. Presenti anche Ismaele La Vardera, portavoce di Sicilia Vera e presidente di "Sud Chiama Nord", e l’europarlamentare Dino Giarrusso, segretario federale del nuovo partito autonomista "Sud chiama Nord".

"Ormai il loro interesse è tentare di vincere - aggiunge l'ex sindaco di Messina - al punto tale che mi offrono di fare il candidato loro: siamo alla follia pura. La verità è una, non erano abituati a trattare con uomini e donne che non interessate al potere fine a sè stesso. Ovviamente questa strategia, oggi, ha creato una aspettativa che si traduce con il cosiddetto arruolamento di uomini e donne che ci porteranno ad eleggere non solo Cateno De Luca sindaco di Sicilia ma l'affermazione di una nuova classe dirigente che ci vede proiettati in ambito nazionale con la strategia sud chiama nord del nostro leader Giarrusso che sta facendo tremare i palazzi romani".

"Abbiamo dei caffè alla luce del sole - spiega De Luca - , ora inizia invece l'arruolamento che è un concetto diverso. Da oggi vedrete l'adesione di sindaci, consiglieri comunali, amministratori. Gente che rappresenta il territorio e che è stata spremuta dalla politica in più occasioni. Ora si materializza l'esercito di liberazione della Sicilia dalla 'banda bassotti' politica. Pensavano che il nostro fosse un ragionamento, per alcuni anche folcloristico e invece da oggi cominciamo a contare".

Le tappe del tour di Sicilia Vera, dopo Palermo, proseguiranno a Catania (domenica 10 luglio), Siracusa (lunedi 11 luglio), Marina di Ragusa (martedì 12 luglio), Caltanissetta (giovedì 14 luglio), Agrigento (venerdì 15 luglio), Trapani (sabato 16 luglio), Enna (domenica 17 luglio).

