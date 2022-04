Dalla modifica dell'articolo 68 della Costituzione ai giorni nostri nel saggio di Giuseppe Benedetto

Dalla modifica dell'articolo 68 della Costituzione ai giorni nostri. Li ripercorre Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi e autore del libro "L’Eutanasia della Democrazia-il colpo di Mani pulite" (editore Rubbetino).

Il saggio, presentato a Palazzo Reale, nel corso del dibattito moderato dal direttore del Giornale di Sicilia, Marco Romano, ricostruisce le fasi che portarono, nel 1993, all’abolizione dell’autorizzazione a procedere per i parlamentari, così come prevedeva l’articolo 68 della Costituzione.

"Nel 1993 - dice l'autore - fu modificato l'articolo 68 della Costituzione, eliminando l'autorizzazione a procedere per i parlamentari. Fu un momento di svolta per la vita pubblica italiana e si creò una squilibrio fra i poteri dello Stato che paghiamo ancora adesso".

Il libro consente di ricostruire gli elementi che influenzarono una decisione definita "affrettata" e permette di capire come il regime delle garanzie per i parlamentari consenta di comprenderne il ruolo in tutte le democrazie moderne.

Nella prefazione Sabino Cassese scrive come "la stagione politica che impropriamente è andata sotto il nome di 'Mani pulite' ha profondamente mutato la storia della nostra democrazia, incidendo in modo irreversibile sul rapporto tra poteri dello Stato".

La riforma costituzionale dell’articolo 68 della Costituzione, avvenuta sotto l’incessante spinta delle piazze forcaiole, "ha alterato la relazione tra poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, arrecando gravi fratture all’ordine democratico. In quest’opera, oltre alla fedele esposizione del dibattito parlamentare antecedente alla riforma, vi è anche uno scrupoloso lavoro di ricerca sulle guarentigie parlamentari. Quando nacquero? Perché? Cosa prevedono le Costituzioni degli altri Paesi occidentali? Domande essenziali per comprendere l’evoluzione della nostra democrazia. La risposta del libro è che siamo un unicum nel panorama mondiale".

video di Marcella Chirchio

interviste a Giuseppe Benedetto e Roberto Lagalla

