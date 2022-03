Elezioni a Palermo, Boccia: "Dal Pd pieno mandato a Franco Miceli di costruire coalizione civica"

"L'assemblea ha dato mandato di costruire una coalizione civica a Franco Miceli. Ne discureremo, ovviamente un mandato che dovrà tener conto delle esigenze di tutti i partiti del campo largo nel quale noi crediamo e poi toccherà a Miceli sciogliere la riserva". Lo ha detto Francesco Boccia, ministro delle Autonomie, deputato e responsabile Enti locali della segreteria Pd, a margine dell’assemblea provinciale dei Dem, tenuta all’ex noviziato ai Crociferi, a Palermo.

"Questa è una città che può tornare ad essere il punto di riferimento del Mezzogiorno - ha aggiunto Boccia - , la capitale naturale del Mediterraneo e per farlo deve guidare un processo politico e siccome sul Pnrr i soggetti attuatori sono i Comuni, i prossimi cinque anni pensare che la guida possa essere di un partito sovranista che vuole i fili spinati, non crede nell'Europa, indebolisce l'Italia in Europa, penso che questa cosa la città di Palermo con la sua storia non può permettersi".

"Franco Miceli - sottolinea il ministro - è espressione di un grande civismo della città di palermo e come a Napoli con Manfredi un valore aggiunto della coalizione. Vedo un parallelismo con Manfredi. Toccherà a Miceli valutare le proposte delle forze politiche. Il Pd farà le proposte e le porterà sul tavolo di Miceli, come ha fatto il M5S ed altri movimenti. Poi toccherà a lui tirare le somme e sciogliere la riserva. Penso che in città possa allargare molto".

© Riproduzione riservata