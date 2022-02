In Sicilia il Pd chiude al patto con FI, Barbagallo: nessun accordo

Il campo largo a cui lavora il Pd siciliano è un pò meno largo di quanto ipotizzato alla vigilia. E così davanti alla direzione regionale del partito il segretario Anthony Barbagallo conferma il patto con i grillini e poi invita i compagni «a salire un altro gradino». Ma quando arriva il momento di tratteggiare il confine della coalizione per le Amministrative di primavera e le Regionali d’autunno ecco che il perimetro si restringe: «Il modello Draghi è irripetibile in Sicilia». E se questo è facilmente traducibile con un no alla Lega la sorpresa arriva quando nei confronti di Forza Italia la chiusura è più esplicita: «Un accordo con loro non è all’ordine del giorno». E così il Pd compie un passo che permette di tratteggiare almeno le coalizioni che vanno verso la sfida elettorale. Le parole di Barbagallo tradiscono la rottura del dialogo con Forza Italia. Sul Giornale di Sicilia in edicola domani un ampio servizio di Giacinto Pipitone

