L'elezione del presidente della Repubblica, quarto voto in bianco ma si tratta ad oltranza. DIRETTA

Stamane la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica vedrà il quorum scendere a quota 505, tra i partiti regna il caos ed un nome su cui convergere ancora non c'è. Dopo la nuova fumata nera che certifica un Parlamento balcanizzato centrodestra e centrosinistra sono ad un punto morto. «Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni - e convergere per dare all’Italia un nuovo Presidente della Repubblica - la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione», si legge in una nota al termine del vertice del centrodestra. Anche M5s, Pd e Leu oggi voteranno scheda bianca.

Nella terza votazione di ieri per Mattarella 125 voti, Crosetto 114, 61 a Maddalena, 52 a Casini. Gli schieramenti a caccia del nome. 'La soluzione può essere vicina', dice Salvini. Il segretario del Pd, Letta: 'Non sarà un presidente di destra'. La Lega smentisce l'incontro del leader con Cassese. Di Maio: 'Un nome condiviso o la maggioranza si spacca'. Fratelli d'Italia: 'Non è in discussione l'unità del centrodestra'.

