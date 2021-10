Green pass, Razza: "Lo Stato doveva introdurre l’obbligo vaccinale per alcune categorie"

Vaccino obbligatorio per alcune categorie piuttosto che il Green pass per tutti i lavoratori. Parola di Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute in Sicilia, intervenuto alla firma dell'accordo con l'Istituto Rizzoli per la continuazione del rapporto fra la clinica Santa Teresa di Bagheria e il centro ortopedico di Bologna.

"Il Green pass sta suscitando forti polemiche nel mondo del lavoro: ritengo che se si fosse introdotto il principio della obbligatorietà vaccinale nei servizi essenziali lo Stato avrebbe fatto il proprio lavoro di assumere su stesso la responsabilità di decisioni che oggi affida solo alla volontà individuale".

Razza auspica che nelle prossime ci saranno da parte del governo nazionale novità sulla normativa che introduce l'obbligatorietà del certificato verde nel mondo del lavoro: "Se ci sono datori di lavoro disposti ad assumere su di sé il costo dei tamponi non capisco perché glielo si debba impedire".

Sul fronte tamponi, in Sicilia, non sembrano esserci criticità sul reperimento. E buone notizie arrivano su contagi e ricoveri in ospedale nell'Isola: "Anche questa settimana i numeri ci raccontano un decremento delle ospedalizzazioni, e ci dicono che i ricoverati non essenzialmente soggetti non vaccinati. La vaccinazione è indispensabile".

