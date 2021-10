Sicilia in zona bianca, Razza: "Non sia un liberi tutti"

La Sicilia torna in zona bianca ma "non sia un 'tana liberi tutti'". È il monito di Ruggero Razza, assessore regionale alla Sanità, lanciato oggi nel corso della conferenza stampa in cui sono stati presentati i dati epidemiologici sui contagi da Covid-19 nell'Isola.

"Entro ottobre - ha aggiunto l'assessore - potremmo arrivare all’obiettivo dell’80% della copertura vaccinale della popolazione di riferimento". Non solo dati sui contagi: "Chiederò anche alle altre Regioni italiane che in questa legge finanziaria si faccia pressione sullo Stato e sul Mef per investire di più per il recupero delle prestazioni non rese nel passato. In questo momento la massa economica disponibile è insufficiente".

