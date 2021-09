Cancelleri: Recovery Fund occasione per la Sicilia, ora spendere bene i fondi

Il Recovery Fund occasione di sviluppo per la Sicilia. "Il Covid ha rallentato e ha messo in difficoltà il mondo intero e anche la nostra Regione - commenta in questo video il sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri -. Con la crisi si è acuita ancora di più la crisi economica, ma il Covid che ci ha messo in grossa difficoltà ha creato una nuova opportunità, grazie alle risorse che arriveranno in Sicilia con il Recovery Fund".

Per il sottosegretario la grande sfida adesso è quella di saper spendere bene questi soldi, "per creare sviluppo, per creare economia e posti di lavoro".

Cancelleri sottolinea la grande attenzione che da Roma c'è per il Meridione: "Oltre il 40 per cento delle risorse destinate all'Italia andranno alle sei regioni del Sud. Oltre il 60 per cento dei 52 miliardi destinati al mio ministero, quello delle Infrastrutture, ha destinato risorse per il Sud Italia. Questo significa che c'è una grande voglia di rimettere in piedi il Paese ed è l'occasione giusta"

