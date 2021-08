Incendi in Sicilia, Patuanelli: "Non manca il personale ma il coordinamento"

Non manca il personale ma ma mancano probabilmente i mezzi e di certo il coordinamento. Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli che oggi a Palermo ha incontrato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e gli altri sindaci coinvolti nella emergenza incendi di queste ore in Sicilia.

"Penso che ci sia bisogno di maggior coordinamento anche tra i soggetti coinvolti nella gestione degli incendi ha detto il ministro a Palazzo Comitini-. L'incendio deve essere affrontato nel bosco, quindi in Sicilia attraverso il corpo forestale regionale tramite ciò che è stato traslato ai carabinieri del corpo forestale nazionale. Credo che sia evidente che non manca personale, mancano forse dei mezzi, manca un maggiore coordinamento e forse i piani regionali non sono sempre aggiornati e attuati".

Patuanelli ha dato risposta anche ad amministratori e agricoltori che chiedono aiuti sul fronte economico: "Il tema degli incendi è un'emergenza che deve trovare risposte immediate e vanno trovate con i ristori da dare a chi oggi ha perso tutto con le difficoltà che ci sono perché com'è noto la 353 del 2000 giustamente impone delle dinamiche dei ristori molto precise, abbiamo alcune idee che stiamo sviluppando in queste ore".

