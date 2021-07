In Sicilia si torna a scuola il 16 settembre, Lagalla: Dad o in presenza? Dipende dai vaccini

Il 16 settembre si torna a scuola, ma le modalità del rientro devono ancora essere definite. In primis, bisogna decidere se le lezioni avverranno in presenza o meno. Si aspettano le linee guida da parte del ministero, ma, sull’eventualità Dad, a dire l’ultima parola sarà l’andamento della curva epidemiologica e della campagna vaccinale.

Una buona parte del personale didattico, infatti, non si è ancora sottoposto a vaccino, e per questo assessorato all’istruzione e alla sanità stanno congiuntamente studiando un piano per agevolare la somministrazione delle dosi per studenti e docenti.

L'intervista all'assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, Roberto Lagalla.

