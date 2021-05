Migranti, Lamorgese a Palermo: "Funziona l'accordo con la Tunisia sui rimpatri"

"Dalle Ong mi aspetto collaborazione e credo che sul solco dei rapporti già avviati continueremo in questi termini. Domani spero che sia una riunione concreta e fattiva, ma soprattutto di rinnovo di collaborazione". Così il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ai cronisti a Palazzo d'Orleans, assieme al governatore, Nello Musumeci. Il ministro ha ricordato che ha già avuto due incontri con le Ong, impegnate nei soccorsi dei migranti nel Mediterraneo.

"Credo che da quando è venuto il presidente Musumeci a Roma col quale abbiamo affrontato il tema dei migranti, negli ultimi tempi abbiamo avuto dei giorni abbastanza tranquilli, però è un problema che va gestito: speriamo di raggiungere presto un accordo con i tutti Paesi".

Nei giorni scorsi il ministro si è recata in Tunisia per affrontare il tema dei rimpatri: "L'accordo funziona - ha detto -, facciamo circa 80 rimpatri a settimana, perché la Tunisia è un Paese sicuro. L'accordo generale prevede anche un partenariato da parte dell'Ue per far risollevare le sorti economico-finanziarie e sociali della Tunisia, perché da là si parte. Se i tunisini partono rischiando anche la vita è perché ritengono di non avere una vita dignitosa nel loro Paese".

