Ponte sullo Stretto, il video appello di Musumeci: "Il governo chieda il finanziamento all'Ue"

Ponte sullo Stretto? Roma chieda il finanziamento all'Ue. Ecco il video appello del presidente della Regione Nello Musumeci: "Peccato che finora - aggiunge Musumeci - come dichiara il commissario europeo, le autorità italiane non hanno presentato alla Commissione piani concreti in merito a tale collegamento. La scelta dello strumento di finanziamento per un determinato progetto dovrebbe essere decisa dall'Italia, in funzione della natura del progetto e della sua sostenibilità finanziaria".

