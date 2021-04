Miccichè: "Bisogna vaccinare per età o patologie, non per categorie"

"Se parlo di vaccini io si lamentano tutti". Scherza il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè che la scorsa settimana aveva sospeso la seduta con un intervento polemico, dopo che un collaboratore del Ragioniere generale era risultato positivo.

"Il vero motivo per cui ho alzato la voce è perchè si è pensato in modo irresponsabile di vaccinare per categorie. Ma la scelta migliore è vaccinare per età e per patologie", commenta.

Miccichè ha fatto il vaccino anti Covid nei giorni scorsi come ha detto lui stesso. "Sono un soggetto vulnerabile perchè cardiopatico - ha detto - ed ero stato chiamato già nei giorni scorsi. Ho rimandato perché era in corso l'approvazione della Legge di stabilità".

