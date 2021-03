Ponte sullo Stretto, il viceministro Bellanova in Sicilia: "Urgente avere un collegamento stabile"

“Bisogna parlare delle tante questioni che non vanno, ma anche evidenziare le buone pratiche. Nel mezzogiorno si può fare, e si può fare bene: questo è il messaggio che dobbiamo lanciare”. A parlare è la viceministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova, che sarà in Sicilia per due giorni, e che durante un breve incontro con la stampa ha fatto il punto sulle questioni più importanti che riguardano la regione.

Dai collegamenti con le isole minori, al ponte sullo stretto, alle infrastrutture. “La continuità territoriale è un tema importantissimo perché ha a che fare con il diritto di cittadinanza. Non solo per chi abita le isole, ma anche per chi vuole recarcisi”. Nel frattempo sono tanti i progetti che sono all’attenzione delle istituzioni: “su questo si misureranno le classi dirigenti. Ma nessuno potrà dire che mancano le risorse”.

E sul tanto dibattuto ponte sullo stretto la viceministra dichiara: “le commissioni del Senato e della Camera hanno votato dei pareri per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi pareri si evince la necessità di creare l’alta velocità Trieste-Palermo, e questo rimanda all’urgenza di avere un attraversamento stabile e continuo”.

