Cancelleri, sopralluogo sulla Palermo-Agrigento: "Completare in fretta i lavori"

Il sottosegretario delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri questa mattina nei cantieri della Palermo- Agrigento e della statale 640 Caltanissetta-Agrigento, accompagnato da tecnici Anas e Cmc per verificare lo stato dell'avanzamento dei lavori.

"Questa strada - ha detto l'esponente siciliano del M5S - deve essere completato e lo deve essere nel più breve tempo possibile".

Cancelleri ha parlato anche del via libera a 8,5 miliardi destinati ai Comuni per progetti e interventi di rigenerazione urbana: "Circa otto miliardi e mezzo in tutto che potranno essere utilizzati per nuove opere pubbliche, per completare le troppe incompiute sparse nel nostro Paese, per la manutenzione e il riuso di aree pubbliche ed edifici esistenti, per il miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. I fondi potranno finanziare anche le spese di progettazione esecutiva".

© Riproduzione riservata