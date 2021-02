Coronavirus, Razza ai siciliani: "Alcuni atteggiamenti sono imbarazzanti, serve senso di responsabilità"

"La decisione del presidente della Regione di anticipare la zona rossa in Sicilia oggi sta pagando". Lo dice l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. "Stanno diminuendo le ospedalizzazioni e anche il numero di positivi mentre cresce la capacità di diagnosi con i tamponi".

L'assessore però lancia un campanello d'allarme: "Tutto lascia sperare bene ma ciò che preoccupa sono alcuni comportamenti individuali degli ultimi giorni. Sembra che non tutti abbiano compreso come essere usciti da una fase non vuol dire non poterci rientrare. Accompagniamo questa fase di campagna vaccinale con un senso di responsabilità diverso".

"Alcuni atteggiamenti sono imbarazzanti - dice Razza - e non rispettosi degli operatori economici che hanno fatto tanti sacrifici e degli operatori sanitari che stanno ancora lavorando moltissimo".

