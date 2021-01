Mafia, anniversario della morte di Giuseppe Di Matteo. Fava: "Un delitto contro l'umanità"

Oggi ricorre il 25esimo anniversario della morte di Giuseppe Di Matteo, ucciso dalla mafia. Alla commemorazione che è avvenuta ad Altofonte, è intervenuto anche il presidente della Commissione Antimafia all'Ars, Claudio Fava.

"Si può definire un delitto contro l'umanità come si faceva per lo stermino degli ebrei durante la seconda guerra mondiale", ha dichiarato Fava. "Se vediamo come è stato segregato, mi vengono in mente le immagini dei campi di sterminio", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata