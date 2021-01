Recovery, Miccichè: "Niente fondi in Sicilia, mancanza di lealtà istituzionale"

"E’ un fatto che ancora non siano arrivate le risorse", lo ha detto il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè a proposito del Recovery e dei fondi per la Sicilia.

"La vicenda del Recovery richiama l’idea, come spesso viene detto, della lealtà istituzionale. Solo che non può essere intesa solo quella delle Regioni verso lo Stato, ma anche nel senso inverso. Questo non avviene sempre e anche questa materia diventa una sorta di terreno di scontro tra maggioranza e minoranza e la Sicilia è tra quelle regioni che sono fuori dall’orbita della maggioranza di Roma".

