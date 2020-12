Gregoretti, Toninelli: "Salvini uomo forte scarica le sue responsabilità"

«E' in corso un tentativo di addossare su di me, sul ministro ai Trasporti, una scelta, che è solo del ministro dell’Interno. E’ stabilito dalle norme che per l’assegnazione del porto sicuro c'è un mandato unico al ministro dell’Interno che è il responsabile. Stiamo assistendo, invece, al tentativo di scaricare tutto sul ministero dei Trasporti, da parte di un uomo che diceva di difendere i confini italiani, che era l’uomo forte al governo».

Lo ha detto ai giornalisti l’ex ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, teste a Catania, nell’udienza preliminare sul Gregoretti a carico di Matteo Salvini, oggi presente. «Ci sono le leggi nazionali e internazionali - ha aggiunto - che spiegano che l’assistenza in mare spetta al ministero dei Trasporti, ma l’assegnazione del porto per lo sbarco è responsabilità unica al Viminale.

