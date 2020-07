Infrastrutture, De Micheli: "Apriremo tanti cantieri in Sicilia"

«Oggi come ministero e come governo abbiamo fatto un grandissimo investimento su manutenzione e sicurezza per consentire chi usa le strada di poterlo fare in tranquillità». Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel breve intervento davanti alle autorità poco prima della riapertura del viadotto Imera, sulla Palermo-Catania. «Questo governo sta facendo un grande sforzo per superare e sconfiggere il gap infrastrutturale che esiste tra il Sud e Nord. A disposizione - ha aggiunto il ministro - ci sono 17 miliardi e 700 milioni per le infrastrutture in Sicilia».

«Non arrabbiatevi... apriremo tanti cantieri in Sicilia. Le prossime generazioni che vogliono vivere qui lo devono potere fare nelle stesse condizioni del resto d’italiane d’Europa. Questa - ha detto - è la nostra sfida che durerà qualche anno. Noi proveremo a essere presenti per testimoniare fisicamente l’obiettivo finale che abbiamo».

