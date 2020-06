Turano: "La Sicilia pronta a ripartire e lo farà grazie anche alle Zone Economiche Speciali"

La Sicilia del post covid è pronta a ripartire e lo farà grazie anche alle Zes, le Zone Economiche Speciali. “Una grande occasione di sviluppo – dice l’assessore alle Attività Produttive Mimmo Turano – abbiamo calibrato le Zes ai reali interessi economici, da oggi investire nelle vecchie zone industriali della nostra isola è molto più semplice e tutto ciò renderà la Sicilia molto più aperta agli investimenti”.

Le Zes, Zone economiche speciali, introdotte in Sicilia dal provvedimento del ministro per il Sud Peppe Provenzano, renderanno più “attrattiva” l’Isola per investimenti. Vantaggi fiscali e sburocratizzazione, le peculiarità delle Zes: “Assolutamente sì – sottolinea Turano – ci sarà un credito d’imposta dedicato alle aree appartenenti alle Zes”.

