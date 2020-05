La Bellanova parla di caporalato e si commuone: "Invisibili da oggi meno invisibili"

"Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili". Lo ha detto commossa la ministra per le Politiche Agricole Teresa Bellanova in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato", ha aggiunto.

"Centinaia, forse migliaia di italiani in queste settimane hanno pianto, magari di notte, di nascosto dai loro figli, schiacciati dalla disperazione per aver perso tutto, o per timore di perdere tutto. Aspettando un aiuto che non è arrivato mai. Stasera il Ministro Bellanova si è commossa. Ma per la regolarizzazione degli immigrati. Io sinceramente sono basita". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Fiero e orgoglioso delle battaglie di Teresa Bellanova". Lo scrive sui social il leader di Italia viva, Matteo Renzi, commentando il via libera alle norme sui migranti volute dal ministro di Iv, per le quali Bellanova si è commossa in conferenza stampa.

