Misure anti-coronavirus, Ferrandelli: "A Palermo ancora pochi controlli"

"A Palermo ancora pochi controlli". Lo sottolinea il consigliere comunale di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, leader di Europa+, a proposito delle verifiche per il rispetto delle norme anti-coronavirus. "Per questo - spiega - sono stato in strada anche nei quartieri più popolosi della città si sono ancora troppi palermitani e troppe palermitane ancora in giro".

"I dati sono buoni ma non deve lasciarsi soddisfatti, ma deve essere un incoraggiamento a mantenere lo sforzo e a tenere stretti denti", avverte.

Video di Marcella Chirchio.

© Riproduzione riservata