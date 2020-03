Conte in Senato: "Per il decreto di aprile intenso confronto con le opposizioni"

"Nel lavoro per il decreto marzo abbiamo incontrato i leader dell'opposizioni e nel testo sono state raccolte alcune delle loro indicazioni, e anche ieri alla Camera ho ricevuto ampie aperture al confronto. Ora c'è un nuovo decreto e possiamo riprodurre questa metodologia di lavoro, anzi darò mandato al ministro D'Inca' di elaborare un percorso di più intenso confronto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'informativa al Senato. Nel video il suo intervento andato in onda in diretta Facebook.

"Il governo - ha aggiunto - è favorevole ad un percorso di condivisione con le forze politiche" per le misure di rilancio del Paese. "Dobbiamo riuscire a trasformare quest'emergenza in momento di opportunità per una crescita equa e sostenibile. Questa è una prova durissima che proviene da fattori esogeni per i quali non possiamo imputarci nulla: questo virus è un nemico invisibile, non conosce confini è come il vento, soffia dove vuole".

In merito alle forniture di mascherine dall'estero "ho letto di qualche uscita polemica. E' impensabile che la nostra collocazione geopolitica possa essere condizionata da queste forniture".

