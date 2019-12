"Per tanti anni nessuno si è accorto che le cose in Sicilia andavano male. Ora dobbiamo risolvere tutto in un anno o due. Faremo anche questo. Ci proveremo". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, incontrando i giornalisti per gli auguri di Natale.

"La Sicilia ha bisogno di regole chiare e semplici - dichiara nell'intervista Musumeci -. La procedura burocratica è la prima nemica della Sicilia.

