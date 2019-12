Nilde Iotti, quella volta nel salotto della Carrà: video storico per la tv italiana

Oggi ricorre il ventesimo anniversario dalla morte di Nilde Iotti. In questo video un momento della sua partecipazione ad uno dei salotti televisivi più noti in quel momento: era il 1984 e l'allora presidente della Camera fu ospite a Pronto, Raffaella? con la Carrà.

In quella circostanza, come si può sentire, affrontò un argomento sempre attuale, ovvero quello del numero dei parlamentari. "Sono troppi!", disse, motivando la sua opinione e sottolineando come fosse per lei una necessità ridurne il numero.

In un'altra occasione disse: "Nel sistema democratico voluto dalla Costituzione il Parlamento, e solo il Parlamento, è l'espressione della volontà popolare. La nostra Costituzione non ammette che il Paese sia privo neanche solo per un giorno di un Parlamento dotato dei suoi poteri".

Ma in tv ribadì il concetto che in quel contesto storico, con la presenza di consigli regionali e provinciali, un numero tale di parlamentari non era più necessario a differenza di quanto era successo nell'immediato dopoguerra e nel post fascismo.

