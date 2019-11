Governo battuto all'Ars col voto segreto, l'ira di Musumeci: il video dell'intervento

Il voto segreto affossa il governo Musumeci e la riforma dei rifiuti rischia così il naufragio. L'Ars ha bocciato l'articolo 1, quello principale e cardine del disegno di legge.

Il voto ha mandato su tutte le furie il presidente della Regione. In questo video ecco il suo intervento: "Mi auguro che migliaia di siciliani guardino questa seduta in diretta perché è giusto che la Sicilia sappia cosa sta accadendo - ha tuonato - In commissione si è lavorato per 29 sedute.Ieri abbiamo concordato un calendario, ci siamo accordati per un confronto informale. Il presidente Miccicchè, impossibilitato a essere presente, ha chiamato i capogruppo di Pd e M5s perché non ci fossero voti segreti".

Poi in una nota, Musumeci ha aggiunto: "La legge sui rifiuti che deve mettere ordine e contrastare la criminalità organizzata non si può fare con un Parlamento che si nasconde dietro il voto segreto. Chi è che non ha il coraggio di metterci la faccia insieme al nome e cognome? Chi vuole nascondersi dietro uno strumento di viltà? Dopo un anno dalla presentazione del disegno di legge sulla riforma da parte del governo e ventinove sedute di Commissione, una parte dell'Assemblea regionale ha deciso di bloccare tutto. Qualcuno, fuori dal Palazzo, brinda e ringrazia".

© Riproduzione riservata