Manovra, Cancelleri: "Dal Piano Casa 250 milioni alla Sicilia"

«Gli interventi saranno tanti, per esempio in questa legge di bilancio metteremo 1 miliardo di euro per il Piano casa, di cui quasi 250 milioni vanno alla Sicilia; molti interventi sono previsti per il Meridione», ha detto, a Palermo, Giancarlo Cancelleri, vice ministro delle Infrastrutture, a margine della presentazione di Milleperiferie. «Bisogna aggredire le brutture delle nostre città - ha sottolineato - che abbiamo nelle periferie per ridare dignità a chi vive i territori lontani dalle parti più belle dei nostri centri».

È stato presentato a Palermo, nel quartiere di Borgo Nuovo, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Comune di Palermo e dell’Anci nazionale, 'Milleperiferie', progetto ideato e diretto da I World e promosso da Anci Sicilia, che si propone di mettere in rete enti pubblici e soggetti privati per condividere idee e iniziative di riqualificazione.

Il progetto è stato presentato all’istituto Ernesto Ascione di Palermo. Presenti il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando, il presidente nazionale di Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, il vice presidente della Regione Siciliana Gaetano Armao, il direttore di I World e ideatore del progetto Lucio Tambuzzo, il generale Giovanni Cataldo, comandante legione carabinieri Sicilia e numerosi sindaci.

«La possibilità di creare partnership tra pubblico e privato rappresenta la soluzione migliore per uscire dall’isolamento delle periferie. Dal punto di vista delle infrastrutture, per esempio, il Sud ormai rappresenta davvero la periferia del Paese. Lo Stato deve fare lo Stato - ha commentato Cancelleri - ma se ci sono privati che vogliono dare una mano che ben vengano. In questo modo le partnership diventano soluzioni concrete ai bisogni dei territori».

«Ci aspettiamo che non vengano messe le mani nelle tasche dei Comuni, perché non abbiamo la possibilità di ridurre i servizi che abbiamo già ridotto in questi anni - ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro -. Abbiamo perso 15 miliardi dai tagli che ci sono stati e non abbiamo nessuna intenzione di aumentare le tasse», .

Nel video le interviste al viceministro Giancarlo Cancelleri e ai sindaci di Palermo e Bari, Leoluca Orlando e Antonio Decaro, nonché presidente di Anci.

Il progetto «Milleperiferie» parte dai 120 progetti finanziati dallo Stato con il Bando periferie: oltre 2.100 interventi in 445 Comuni, con una previsione di investimenti sopra i 2 miliardi. L’obiettivo è costruire un unico, grande programma nazionale per la riqualificazione, anziché tanti progetti sconnessi.

La rete Milleperiferie si struttura come una piattaforma che opera online e si qualifica come un 'e-cluster' al servizio degli operatori pubblico-privati. Si creerà inoltre il «Milleperiferie fest», che sarà strutturato come messa in rete dei principali festival nazionali e internazionali dedicati alle periferie, fisiche e culturali, compresi gli eventi e interventi multidisciplinari previsti dai progetti finanziati dal bando periferie, presentandoli in una piattaforma divulgativa unica.

'Milleperiferie' attiverà anche l’Osservatorio nazionale delle periferie, per animare il dialogo propositivo sulle tematiche di sviluppo urbano dei prossimi anni. Nello specifico, promuove la nascita di nuovi strumenti e opportunità, tra cui la «Strategia nazionale aree periferiche» (Snap), in parallelo con quella delle Aree interne, da implementare nella programmazione comunitaria 2021-2027 e in grado di attuare gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, puntando sulla creazione di città inclusive.

Un altro obiettivo è sostenere lo sviluppo di strumenti finanziari per la riqualificazione delle periferie. Oggi oltre il 90% dei fondi immobiliari, per oltre 30 miliardi di euro, riguardano investimenti nelle regioni del Centro-Nord.

