Giletti contro Miccichè: "Non può darmi del falso, si assuma le sue responsabilità"

Massimo Giletti nell'ultima puntata di "Non è l'Arena" su La 7 torna a parlare degli sprechi della Regione Sicilia e replica alle parole di Gianfranco Micciché, che nei giorni scorsi lo aveva accusato di dire "il falso" sui numeri.

"Non si gioca con le persone, si assuma le sue responsabilità, mi ha dato del killer, del mandante e ora del falso, inizia ad essere pesante", dice Giletti rivolgendosi a Miccichè, che non è presente in studiò né in collegamento.

"Miccichè ci ha contestato i nostri dati ma noi attenendoci ai dati della Corte dei Conti abbiamo questo risultato: La Sicilia costa comunque più di regioni come Sardegna, Lombardia ed Emilia Romagna".

