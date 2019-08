Seconda giornata di consultazioni per Mattarella, la diretta video dal Quirinale

Seconda e ultima giornata di consultazioni oggi al Quirinale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Con l'arrivo della delegazione di Fratelli d'Italia guidata da Giorgia Meloni hanno preso il via i colloqui. «Abbiamo ribadito una posizione già nota. Noi creiamo la minore suspence di tutti e ne faccio motivo di vanto, di rispetto nei confronti del popolo italiano. Le elezioni sono oggi l’unico esito possibile e rispettoso dell’Italia». Lo ha detto la leader FdI, Giorgia Meloni, dopo il colloquio al Quirinale. «Mattarella - ha proseguito - si tocca costretto a vedere se c'è una maggioranza parlamentare per il governo e quella presente nell’articolo 1 della Costituzione per cui la sovranità appartiene al popolo. Per noi non è inevitabile avere un governo che ha la maggioranza in parlamento ma non tra i cittadini, perchè lo considererei irrispettoso della democrazia. Non credo che padri costituenti pensassero che il Parlamento si può organizzare in modo da mandare al governo persone che se si votasse andrebbero a casa. In quest’anno si è dimostrato che le accozzaglie che si creano senza compatibilità non possono dare risposte agli italiani».

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo Fdi ha ricevuto alle 11 il Partito Democratico e alle 12 riceverà la delegazione di Forza Italia. C'è anche il presidente del partito, Paolo Gentiloni, nella delegazione Pd che viene ora ricevuta dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni per la crisi di governo. "Abbiamo espresso al Capo dello Stato la disponibilità a verificare la formazione di una diversa maggioranza per dare vita a un governo nel segno della discontinuità. Riteniamo utile provare a dare vita a un esecutivo di svolta.Se non dovessero esistere le condizioni per un governo di svolta lo sbocco naturale della crisi sarebbe il voto". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, al termine delle consultazioni con il Presidente Mattarella.

"Abbiamo indicato al Presidente dei principi non negoziabili per dar vita all’esecutivo - ha proseguito - una chiara e indiscussa scelta europeista, il pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa con la centralità del Parlamento, una svolta radicale delle scelte economiche e di sviluppo con ambiente, redistribuzione e ambiente al centro per evitare inasprimenti fiscali a cominciare dall’Iva, una svolta con la Ue rispetto ai decreti approvate in questi mesi". Zingaretti, nella sua dichiarazione dopo il colloquio al Quirinale per le consultazioni, ha dichiarato che il Pd si schiera a favore di un tentativo che porti "non a un governo a qualsiasi costo". "Quello che serve - ribadisce il segretario dem - è un governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, con ampia base parlamentaare e che possa ridare una speranza agli italiani".

Le consultazioni del Capo dello Stato riprenderanno poi nel pomeriggio alle 16 con la delegazione della Lega e infine alle 17 sarà la volta del Movimento Cinque Stelle.

