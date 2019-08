Partono le consultazioni al Quirinale, la diretta video della prima giornata

Con l'arrivo del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è iniziata la prima giornata delle consultazioni del presidente Sergio Mattarella. In questo video la diretta dal Quirinale. Il colloquio è durato circa 20 minuti e al termine non è stata rilasciata alcuna dichiarazione.

Si è concluso il colloquio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il presidente della Camera Roberto Fico nell’ambito delle consultazioni. Fico non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti al Quirinale. L’incontro è durato circa 30 minuti.

"Conte ieri ha fatto una figura bellissima e non ci sarebbe nessun problema se ci fosse un Conte bis con una maggioranza diversa, lui ci sembra molto neutro e istituzionale e secondo noi è un peccato non utilizzare questo modo di fare politica così diverso da molti politici italiani, a noi piacerebbe molto". Lo ha detto Juliane Unterberger, presidente del Gruppo Parlamentare per le Autonomie al Senato, al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito delle Consultazioni .

Un motivo in più per evitare elezioni anticipate e le potenziali ripercussioni sui conti pubblici lo offre Jiula Unterberger quando spiega che se scattassero le clausole di salvaguardia e in conseguenza l’Iva scattasse al 25% «la nostra popolazione che vive in Alto Adige potrebbe andare a fare la spesa in Austria», con conseguente crollo dei consumi. Ma la presidente del gruppo Per le Autonomie del Senato, al termine del proprio turno di consultazioni da Mattarella, rivendica anche che «nel nostro gruppo siamo tutti europeisti e vogliamo l’Italia in Europa, mentre le idee dei sovranisti portano il Paese vicino alla Russia».

Questo è il calendario di questo giro di consultazioni:

Mercoledì 21 agosto

ore 16.00 presidente del Senato: Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati

ore 16.45 presidente della Camera dei deputati: On. Dott. Roberto Fico

ore 17.30 Gruppo parlamentare per le autonomie (Svp-Patt,Uv) del Senato

ore 18.00 Gruppo parlamentare Misto del Senato

ore 18.30 Gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati

ore 19.00 gruppo parlamentare Liberi e uguali della Camera

Giovedì 22 agosto

ore 10.00 gruppi parlamentari Fratelli d'italia del Senato e della Camera dei deputati

ore 11.00 gruppi parlamentari Partito democratico del Senato e della Camera

ore 12.00 gruppi parlamentari Forza Italia - Berlusconi presidente del Senato e della Camera

ore 16.00 gruppi parlamentari Lega-Salvini premier del Senato e della Camera dei deputati

ore 17.00 gruppi parlamentari Movimento 5 stelle del Senato e della Camera

Il presidente emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente.

