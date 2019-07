Corteo Borsellino, Meloni: "Il ricordo non basta, serve la verità"

"Il ricordo non basta, serve la giustizia, la verità se vogliamo combattere la mafia". Lo dice Giorgia Meloni al corteo per Paolo Borsellino, partito alle 20 da piazza Vittorio Veneto e che ha attraversato via Libertà e via Giuseppe Alessi per arrivare in via D’Amelio.

La Meloni parla di ombre scandalose per lo Stato italiano. "Noi chiediamo una commissione di inchiesta sulla strage di via D'Amelio e su tutto quello che è ruotato attorno. Oggi immagino che i parlamentari di tutto l'arco costituzionale abbiano ricordato Paolo Borsellino. Lo facciamo anche concretamente sostenendo la nostra proposta".

Ma la leader di Fratelli d'Italia parla anche dell'attuale situazione politica. "Io penso che gli italiani si siano stancati di questo tira e molla, che si siano stancanti di sentire parlare dei problemi dei partiti di governo. Questo governo deve decidere se ha le carte per andare avanti e per dare risposta agli italiani".

© Riproduzione riservata