Francia: un uomo salta al collo di Zemmour prima del comizio, bloccato dalla sicurezza

Al parco delle esposizioni di Villepinte un uomo è saltato al collo di Eric Zemmour. L’episodio è accaduto un istante prima che il giornalista e polemista salisse sul palco e iniziasse il suo primo comizio da candidato alle elezioni presidenziali francesi del 2022. L’uomo è stato immediatamente bloccato dagli addetti alla sicurezza e Zemmour ha proseguito.

Scintille anche durante l’intervento di Zemmour, quando in fondo alla sala sono scattati tafferugli e sedie lanciate in aria tra attivisti antirazzisti ed alcuni militanti di estrema destra. Almeno due persone avevano il volto insanguinato dopo gli scontri, tra cui una militante di Sos Racisme. Mentre a Parigi circa 2.200 manifestanti, secondo la questura, hanno sfilato per denunciare la discesa in campo del candidato anti-Islam e anti-migranti due volte condannato per istigazione all’odio razziale.

