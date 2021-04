Lucertola gigante al supermercato in Thailandia? È un varano che semina il panico

Un varano si arrampica sugli scaffali di un supermercato. Il video fa il giro del web e non potrebbe essere altrimenti a giudicare dai minuti di terrore vissuti dai clienti del punto vendita a Nakhon Pathom in Thailandia.

Si tratta di un varano di quasi 2 metri che, come riportato dal Daily Mail prima ha attraversato i corridoi e poi si è arrampicata sugli scaffali seminando il panico.

Inevitabile il fuggi fuggi. Altri si sono nascosti dietro al bancone, chiedendo aiuto: “E' rimasto sullo scaffale per un’ora - commenta un impiegato -. La squadra di soccorso è arrivata e l’ha cacciato via. Ma non l’hanno preso, è semplicemente scappato tra i cespugli”,

A filmare tutto una cliente Narumpa T.: “Mi sono fermata al negozio solo per comprare del cibo e poi ho visto l’enorme lucertola all’interno. Volevo comprare da bere ma l’animale era troppo vicino al corridoio delle bevande. Sono animali pericolosi, soprattutto quando sono arrabbiati, quindi sono rimasta indietro ed ho registrato tutto con il mio telefono”.

Secondo l’Indipendent questi animali sono molto comuni in Thailandia e non molto pericolosi. Sono molto grandi tanto che possono arrivare fino a circa 2 metri e 40, “normalmente mangiano uova, piccoli animali”.

Ma nonostante queste rassicurazioni, i thailandesi sono molto prudenti, soprattutto nei periodi in cui i varani non trovano facilmente cibo quando vengono minacciati. In quel caso può manifestarsi la loro aggressività.

