Attentato di Nizza, il video dell'intervento della polizia nella chiesa di Notre-Dame

Attimi di paura in Francia. Un killer si è infiltrato nella chiesa di Notre-Dame a Nizza uccidendo tre persone e provocando diversi feriti. L'uomo è stato immediatamente arrestato. Intanto non si esclude la pista terroristica.

L’attacco è iniziato intorno alle 9 del mattino. L’attentatore è stato ferito e arrestato dalla polizia che ha sparato almeno sette colpi. Il sindaco della città, Christian Estrosi, ha twittato: "Confermo che tutto fa pensare a un attentato terroristico nella Basilica di Notre-Dame de Nice".

Il killer di Nizza sarebbe arrivato in Italia il 20 settembre e il successivo 9 ottobre sarebbe stato trasferito in un Centro per migranti a Bari, dopo la quarantena obbligatoria per tutti coloro che sbarcano. Sarebbero queste, secondo quanto si apprende da fonti degli apparati di sicurezza, le prime due tappe del tunisino nel nostro paese.

Investigatori e 007 stanno ora ricostruendo tutte i movimenti successivi e le modalità che hanno consentito all’uomo di lasciare il Centro.

