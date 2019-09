Annega dopo aver chiesto la mano alla fidanzata: il video della tragedia

Era in vacanza in Tanzania con la fidanzata, Kenesha Antoine, quando un ragazzo della Louisiana, Steven Wonder, ha pensato ad un modo originale per chiederle di sposarlo.

Si è dunque tuffato in acqua mostrando alla ragazza un foglio con una dichiarazione scritta e l'anello con il quale le ha ufficialmente chiesto la mano.

Nel foglio c'era scritto: "Non riesco a trattenere il respiro abbastanza a lungo da dirti tutto ciò che amo di te. Ma tutto ciò che amo di te, lo amo ogni giorno di più. Sarai mia moglie? Sposami".

Qualcosa però evidentemente è andato storto perchè subito dopo il ragazzo è annegato, non risalendo mai dalle profondità del mare. Steven infatti è morto annegato gettando nella disperazione la fidanzata, che ha comunque voluto condividere sui social il video della proposta prima della tragedia.

"Il giorno più bello della nostra vita si è trasformato nel peggiore", ha commentato la ragazza.

