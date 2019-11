"Ristoranti & Pizzerie di Sicilia '20", in edicola la guida del Giornale di Sicilia

Centosettantacinque tra ristoranti, pizzerie e osterie siciliane, con il contributo di qualità targato Slow Food. È pronta la nuova Guida del Giornale di Sicilia, “Ristoranti & pizzerie di Sicilia ’20”, in edicola, abbinata al Giornale di Sicilia e alla Gazzetta del Sud al costo di 5 euro più il prezzo quotidiano.

La guida è stata presentata all'Oratorio dei Santi Elena e Costantino, in partnership con la Fondazione Federico II e il supporto organizzativo di GDS Media&Communication. A condurre Salvo La Rosa.

Un modo di raccontare la Sicilia attraverso il cibo e i suoi sapori. Dunque un modo per valorizzare un territorio che ha nell'enogastronomia tradizionale uno dei suoi tesori più importanti.

Protagonisti della guida chef, cuochi, ristoratori, pizzaioli, imprenditori o semplici appassionati di cucina. Giunta alla settima edizione, ambizione della Guida è raccontare, anno dopo anno, come cambia la Sicilia a tavola.

"Il 2020 è un anno importante per il Giornale di Sicilia, che festeggerà i suoi 160 anni di storia. Diamo simbolicamente il via alle celebrazioni con la prima delle nostre guide dedicate ai ristoranti e pizzerie di Sicilia. La presentazione è una vetrina di questa guida che accompagna turisti e siciliani a scegliere le pizzerie e i ristoranti in cui l'alta qualità del cibo si unisce a quella del servizio", dice il vicedirettore responsabile del Giornale di Sicilia, Marco Romano, intervistato nel video.

Nel video le interviste a Marco Romano, vicedirettore responsabile del Giornale di Sicilia; Patrizia Monterosso, la direttrice della Fondazione Federico II; e Salvatore Spatafora di Slow Food.

