Della Vedova a Palermo: "Alle elezioni prevedo sorprese, Chinnici guarda al futuro"

"Caterina Chinnici guarda al futuro, Schifani al passato". Con questa frase il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, ha espresso tutto il suo sostegno alla candidata del centrosinistra nel corso di un evento a Palermo in vista delle elezioni politiche e regionali del 25 settembre: "Siamo in campo per le elezioni politiche in alleanza con il Pd, abbiamo un progetto chiaro in mente, quello di un'Italia ancorata all'Europa nel solco di Draghi e delle sue riforme, quindi il Pnrr, il sostegno all'Ucraina. Siamo alternativi alla destra di Salvini e Meloni che guarda all'Europa con sospetto mentre al sud oggi serve un ancoraggio europeo forte".

Le previsioni? Della Vedova non ha mostrato dubbi: "A oggi abbiamo visto un'orgia di sondaggi, da oggi in avanti si conteranno i voti veri e ci saranno sorprese per l'Italia e dunque anche per la Sicilia".

Sulla rottura con il Movimento 5 Stelle ha commentato: "Siamo in campo a sostegno di Caterina Chinnici, sapevamo già che sarebbe finita così e che il M5S avrebbe mollato il colpo. Noi siamo scesi in campo nel momento in cui i 5 Stelle si sono ritirati perché riteniamo che Caterina Chinnici sia il miglior candidato e sarebbe la miglior presidente. Ne siamo convinti, non in campo con la lista ma comunque a suo sostegno". Riferendosi a Nuccio Di Paola ha concluso: "Credo che la battuta sul fatto che sia sfruttata dai partiti vada rinviata e respinta al mittente".

Nel video di Maria Vera Genchi le interviste a Della Vedova, Fabrizio Ferrandelli (presidente dell'assemblea di +Europa) e a Caterina Chinnici.

