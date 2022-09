Regionali, l'obiettivo di Francesco Cascio: «Tornare all'Ars per dare un importante contributo»

Francesco Cascio, dopo 7 anni, torna ufficialmente in corsa per un incarico politico e lo fa da candidato all'Ars. Significativo l'abbraccio sul palco della sala conferenze dell’Astoria Palace hotel di Palermo con l’amico e candidato presidente della regione Renato Schifani.

All’Astoria Palace, ieri, erano presenti anche Elio Ficarra ed Andrea Aiello, rispettivamente ex vicecoordinatore regionale dell’Udc Sicilia ed ex coordinatore cittadino dello scudo crociato a Palermo che, poco prima, avevano ufficializzato la loro adesione a Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali in cui sosterranno le candidature di Renato Schifani a Presidente della Regione Sicilia e di Francesco Cascio all’Ars.

"Devo dire grazie a tutti gli amici storici che sono ancori qui - ha detto Cascio - ma anche ai tanti nuovi volti. Non ho aspirazioni, solo quella di tornare in assemblea, poi si vedrà. Credo che ci sia bisogno di gente con esperienza e competenza che possa dare un contributo importante".

"Sembra che il centro sinistra non combatta neanche - aggiunge - pensavamo potessero creare una coalizione che potesse metterci in difficoltà ma così non è stato".

