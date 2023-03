Formazione per giovani talenti: «Più risorse per le aziende e meno cervelli in fuga»

L'idea è quella di valorizzare talenti, rendendo disponibili giovani qualificati per la crescita delle aziende siciliane e al tempo stesso porre un freno alla continua migrazione dei laureati. È stato presentato all’assessorato regionale alle Attività produttive alla presenza dell’assessore Edy Tamajo e dei vertici di Innogea, il master «La mobilità è un valore, la migrazione una piaga da debellare».

Si tratta di un percorso «formativo-funzionale» per giovani laureati siciliani aspiranti manager: partirà ad ottobre, andrà avanti sino a luglio del 2024 e prevede 4 mesi di formazione in aula a cui si aggiunge un project work, ossia una sperimentazione attiva di quanto appreso nelle aziende della rete.

Al via le adesioni da parte delle aziende del territorio per entrare nel network. Imprese e giovani possono aderire registrandosi sul sito www.mastermanager.net. «Abbiamo tanti talenti in Sicilia e tra questi certamente molte imprese e molti giovani. Per crescere le aziende hanno bisogno di uomini e donne capaci. Master manager - commenta il presidente di Innogea, Marco Lampasona - vuole trasformare una criticità in una grande opportunità consentendo ai giovani laureati di finalizzare il loro ottimo percorso teorico di studio universitario, vista la buona qualità degli atenei siciliani, con un programma formativo e applicativo funzionale a generare valore per le aziende. L’iniziativa ha anche una forte finalità sociale. Le fonti ufficiali - aggiunge - ci dicono che negli ultimi 10 anni sono andati via in media circa 4mila laureati siciliani per trasferirsi nel centro-nord o all’estero».

Ad aprire l’incontro, al quale hanno preso parte le associazioni di categoria e le aziende primarie del territorio e anche giovani, l’assessore Edy Tamajo: «Stiamo cercando di attuare diverse iniziative a favore dei giovani e nello stesso tempo diverse iniziative per le aziende. Il progetto di Innogea si nserisce in questa direzione: oggi le aziende hanno difficoltà nel reperire persone qualificate, persone con specifiche professionali. Da qui il nostro supporto oggi presentando questa proposta formativa agli addetti ai lavori".

Nel video Marco Lampasona presidente Innogea - l'assessore Edy Tamajo - Sandro Siniscalchi, amministratore delegato Innogea- Roberto Volpe, professore associato alla Queen Mary University of London.

