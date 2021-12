Zes in Sicilia, Turano: "Grande opportunità, ci saranno semplificazione amministrativa e benefici fiscali"

"Abbiamo approvato la legge di riforma dell'Irpsas, a cui abbiamo lavorato in modo paziente e certosino con il contributo di tutte le forze politiche in Commissione e in Aula, abbiamo eliminato le storture della legge e semplificato la gestione delle aree industriali nell’ottica della trasparenza e delle esigenze del tessuto produttivo". Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano a margine del convegno degli industriali siciliani, a Carini." La scommessa la vinciamo con le imprese siciliane", ha poi aggiunto.

Per quanto riguarda le Zes siciliane, dichiara l'assessore "sono una grande opportunità. In Europa che ne sono 70, di cui 14 in Polonia e 56 nel resto d'Italia. Averle portate in Sicilia è motivo di grande orgoglio. Significa semplificazione amministrativa e benefici fiscali. Grazie alla semplificazione e al credito di imposta, esteso ai macchinari e agli immobili, le zone economiche speciali - continua - faranno da volano a nuovi investimenti e insediamenti. La riforma, fra le altre cose, prevede che l’ente possa ampliare le aree industriali disponibili al di fuori dei confini, fino ad un massimo del 10 per cento, per attrarre gli investimenti di grandi gruppi nell’isola, come Intel e non solo".

