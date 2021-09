Reddito di cittadinanza, La Piana: "Importo più alto a Palermo perchè il livello di povertà è molto elevato"

Palermo è la provincia con l'assegno medio più oneroso erogato ai percettori del reddito di cittadinanza "perchè il livello di povertà è molto elevato". Leonardo La Piana, segretario Cisl Palermo-Trapani. L’assegno medio nazionale è pari a 579,01 euro, in provincia di Palermo è 681,78 euro. In Sicilia in totale sono 699.810 i percettori di reddito e pensione di cittadinanza, solo la Campania ne ha un numero maggiore: 881.259. Numeri che sono una fotografia non proprio positiva sulla situazione economica siciliana.

“Sicuramente questi numeri dicono tanto - afferma La Piana - le motivazioni del perché Palermo sia la provincia con l’assegno più alto è semplice: ci sono tante famiglie che lo richiedono e c’è una povertà più elevata rispetto a tante altre regioni. Questi importi ovviamente non consentono di vivere in modo agiato e sui freddi buberò dovremmo fare delle riflessioni”.

