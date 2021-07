Caro voli, Cancelleri: "Tariffe agevolate da Catania e Palermo per fuorisede e disabili"

Via alle tariffe scontate da e per gli scali di Palermo e Catania per quattro categorie: studenti e lavoratori fuorisede, disabili e persone che necessitano di cure fuori regione. Ad annunciarlo è il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri nella presentazione del progetto "Sicilia Vola".

"Oggi presentiamo Sicilia Vola, che mette a disposizione 75milioni di euro per voli a tariffe scontate. Al momento hanno aderito Alitalia e Blue Air. A settembre ingloberemo anche Easy jet e Volotea. Dal 5 agosto sarà possibile registrarsi sul sito siciliavola.it".

