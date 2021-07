Obbligo vaccinale per i lavoratori della ristorazione, Vivoimpresa: "Il green pass è necessario"

Obbligo vaccinale e quindi green pass per tutti i lavoratori della ristorazione. Camerieri, cuochi, titolari e non solo, chi lavora all’interno di un ristorante, pizzeria o bar dovrà avere il green pass.

Nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità da parte del governo, un’ulteriore strada per evitare l’aumento dei contagi: “Lo ritengo assolutamente corretto - dice Alfio Zambito, ristoratore e presidente di Vivoimpresa - il renderei il green pass obbligatorio per tutti coloro che lavorano con il pubblico. Non solo è un modo per proteggerci, ma è una protezione anche per gli avventori e clienti. Deve essere un passaggio obbligato, il rischio che le terapie intensive tornino ad affollarsi è attuale, ecco perché sono assolutamente d’accordo con il green pass per tutti i dipendenti”.

© Riproduzione riservata