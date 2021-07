Confartigianato in Sicilia, oltre 22 mila imprese pronte a valorizzare il patrimonio culturale

"Il patrimonio culturale è decisivo" per il rilancio della Sicilia, e la Regione sta già dando uno sprint "attraverso tutti i cantieri che sono partiti e i molti che si sono anche chiusi. Cantieri importanti di restauro e di recupero dei beni culturali". A dirlo l'assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, a margine della presentazione di uno studio di Confartigianato Imprese Sicilia sulle opportunità per la ripartenza post Covid dell'Isola.

Dal report di Confartigianato emerge anche la richiesta di prestare un particolare aiuto al mondo dei restauratori. "Ho preso l'impegno di istituire un tavolo permanente tra assessorato e mondo dei restauratori - afferma l'esponente del Governo Musumeci -. È un comparto in sofferenza, in grande crisi: ci sono una serie di criticità che sono vissute da molte categorie, ma quella dei restauratori non è seconda a nessuno".

Quello tra pubblico-privato è "un connubio importante - dice Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Imprese Sicilia -. Navighiamo un po' a vista ma è una delle soluzioni a cui noi come Confartigianato facciamo riferimento. La vicinanza tra pubblico e privato e' un faro per andare avanti, per guardare al futuro: il mondo è cambiato rispetto a una visione passata".

"Lo stato di salute delle imprese artigiane - ribadisce Filippo Ribisi, vicepresidente nazionale di Confartigianato Imprese con delega al Mezzogiorn - dopo il Covid è quello dell'economia italiana. Sicuramente le imprese artigiane sono in sofferenza. In alcuni settori, con i provvedimenti dovuti all'ecobonus, c'è stata una ripresa che viene un po' frenata dall'innalzamento ingiustificato dei costi delle materie prime e dalla paura legata alla durata di queste misure. Vogliamo far si' che alcuni provvedimenti vengano estesi almeno fino alla fine del 2023 e che altri diventino anche strutturali: l'ecobonus è per esempio un ottimo strumento per combattere il lavoro nero e mettere in moto l'economia per un risanamento del quale il Paese ha bisogno".

© Riproduzione riservata