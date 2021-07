Invasione di cinghiali in Sicilia, è emergenza: gli agricoltori scendono in piazza a Palermo

Un problema decisamente grave che sta mettendo in ginocchio tanti agricoltori. Ogni giorno i cinghiali scorrazzano in campagna distruggendo i raccolti.

Anche in città è a rischio l’incolumità delle persone. Dopo l’emergenza Covid non è mai stato così alto l’allarme per l’invasione di cinghiali in Sicilia dove ogni giorno gli agricoltori sono costretti a fare turni di guardia e addirittura in molti scelgono di non seminare più.

Agricoltori esasperati, oggi a Palermo manifestazione della Coldiretti che ha voluto lanciare un messaggio alla politica regionale affinché trovi una soluzione.

