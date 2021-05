Una notte gratis per chi ne prenota 3: così la Regione vuole attrarre turisti in Sicilia

Uno sconto tra 100 e i 150 euro sul prezzo del biglietto aereo per chi arriverà in Sicilia da ottobre di quest'anno a marzo del 2022, da subito invece una notte gratis per chi ne prenota almeno tre in hotel, b&b o agriturismo e tanti servizi a costo zero, come escursioni, immersioni e visite nei siti culturali: è il pacchetto offerto dalla Regione siciliana a chi sceglierà di trascorrere una vacanza nell'isola.

Per finanziare la ripresa del settore in piena crisi a causa della pandemia, la Regione ha investito 75 milioni di euro di fondi comunitari, aprendo un bando al quale hanno aderito agenzie di viaggio, tour operator, albergatori. Si tratta del progetto "SeeSicily", presentato stamani in conferenza stampa, a Palazzo d'Orleans, dal governatore Nello Musumeci e dall'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina.

"Siamo pronti a partire - ha detto Messina - Siamo gli unici in Europa ad avere realizzato un progetto così articolato e costruito in ogni dettaglio, anche attraverso un confronto con Bruxelles, che alla fine chi ha fatto i complimenti. Il progetto punta alla promozione della Sicilia e ci consente di aiutare anche le imprese che hanno sofferto e soffrono la crisi. Abbiamo comprato una serie di servizi dalla filiera del turismo e abbiamo già pagato: tramite la piattaforma www.visitsicily.info i turisti potranno prenotare e beneficiare del pacchetto, è rivolto anche ai siciliani".

La Regione ha acquistato 200mila posti letto, 70 mila escursioni da agenzie di viaggio e tour operator, 10mila servizi dalle guide. "La promozione è chiara - ha osservato l'assessore - per potere utilizzare notte gratis e servizi deve rimanere in Sicilia almeno tre notti, puntiamo sull'effetto moltiplicatore". Quasi 15 milioni sono stati investiti sui voli aerei, che partiranno dal ottobre a marzo 2022.

