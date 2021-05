Fidimed in crescita: il 2021 sarà l'anno del raddoppio

Il 2021 sarà l’anno del raddoppio per Fidimed, intermediario finanziario 106 vigilato da Bankitalia che ha approvato il bilancio e che, partendo dalla Sicilia, si è affermato su tutto il territorio nazionale divenendo una struttura riconosciuta di eccellenza in ambito finanziario.

Le nuove linee di finanza anche quest’anno vedono in pole position il progetto di successo “Easy Plus” per la liquidità immediata - un chirografario da 25mila a 300mila euro, erogato in pool con Banca Progetto, che si è affermato nel Paese come uno dei prodotti più innovativi e apprezzati dal mercato - , oltre ai prodotti finanziari tradizionali.

Lo scorso anno la struttura guidata da Fabio Montesano ha esteso la propria rete a 18 regioni e 61 province, ha immesso nel sistema produttivo nazionale liquidità per oltre 100 milioni di euro, di cui 70 milioni sotto forma di erogazioni dirette alle imprese e 30 milioni come garanzia su crediti concessi dalle banche convenzionate.

“Obiettivo primario del 2021 è quello di accelerare l’espansione di Fidimed – ha annunciato l’A.d., Fabio Montesano - . Siamo disponibili a procedere con ulteriori fusioni per incorporazione di altri confidi minori su tutto il territorio nazionale, anche con lo scopo sociale di non disperdere il patrimonio di conoscenze delle economie dei territori e di tutelare i lavoratori di queste strutture fortemente penalizzate dallo status di confidi non vigilati che ne limita l’operatività rispetto a ciò che richiede il mercato”.

